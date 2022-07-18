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Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним

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резніков,остін
Міністр оборони України провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках  Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того,
Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рамштайн-4: Наступна зустріч відбудеться онлайн 20 липня, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Невже в'***** по масквє.
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Путін здох?
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