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Україна продовжує працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС і просуванням секторальної інтеграції, - Кулеба

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Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має намір продовжувати шлях до членства у Євросоюзі і вже зробила перші кроки у цьому напряму, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

"Ми і надалі прискореними темпами наближатимемо наше законодавство до законодавства ЄС згідно із переліком пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів на 2022 рік", - сказав Кулеба у своєму зверненні в понеділок, зазначивши, що це перша зустріч після історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо впровадження важливих реформ, зокрема, спрямованих на зміцнення верховенства права та антикорупційних інститутів. Ми продовжуємо працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС та просуванням секторальної інтеграції", - додав міністр.

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При цьому він назвав пріоритетами української сторони усунення всіх бар'єрів у митній, промисловій та транспортній сферах, інтеграцію до енергетичного, цифрового, роумінгового та платіжного простору ЄС, а також запровадження "Європейського зеленого курсу".

"У нас є домашнє завдання, і ми маємо намір виконати його належним чином. Ми сподіваємось на такий самий підхід із боку наших партнерів", - резюмував Кулеба.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Брайтон-Біч перейменують в Український Шлях. Так вирішила міська рада Нью-Йорка. Знакова для багатьох радянських та пострадянських емігрантів набережна свого часу стала квінтесенцією усього перенесеного до Америки «совка», ностальгія за яким скрізь відчувається тут. Але відтепер тим, хто ностальгує за Москвою, матрьошками та балалайками, доведеться звикати до нових назв. Було Brighton Beach, стало Ukrainian Way, про що написав, в тому числі, посол України в ООН.
  • Ksenia VB
  • Mart 4901d45f
    речь про перекресток, соединяющий с Бруклиным.
    Типа площадь.
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