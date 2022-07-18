Іде активна робота з тими, хто "сумнівається", - нардеп Железняк заявив, що у Раді шукають голоси за відставку Венедіктової

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні має намір розглянути питання звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Питання про зняття генпрокурора теж буде винесене на найближче голосування. Там буде збір 150+ підписів від депутатів. Поки що активно йде робота з тими, хто "сумнівається", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.