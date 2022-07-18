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Питання боротьби з корегувальниками ворожого вогню буде розглядатись на засіданні Ставки, - Данілов

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данілов
На найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача України буде розглянуто питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання (боротьби з корегувальниками ворожого вогню – ред.) на контролі нашого президента. Не виключаю того, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися цього тижня, це питання розглядатиметься. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо", - заявив Данилов.

Секретар РНБО також зазначив, що затримання таких людей правоохоронними органами відбуваються на території України щодня, проте не про всі випадки оголошується публічно.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ішов 5-й місяць широкомасштабного вторгнення.
  • Small Jerboa
    Боже мій, як пафасно - СТАВКА!
    А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
  • Ірландія
    корегувальників треба тихенько в «безвісті зниклим»
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