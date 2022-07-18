Збитий росіянами власний Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі, яких нараховують всього 10-12 бортів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Віталій Трубников, який здійснив спотінговий аналіз цього літака.
Він зазначив: "Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90 і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків - RF-95890.
З цим номером, згідно даних сайту Scramble.nl, літав Су-34М - найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів. Цей літак базувався на авіабазі Хурба у складі 277-го бомбардувального авіаполку.
Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник.
Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи!"