Збитий росіянами власний Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі, яких нараховують всього 10-12 бортів

Збитий росіянами власний бомбардувальник Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі. Всього нараховувалося до 12 бортів Су-34М, при цьому в РФ його порівнювали із винищувачем-бомбардувальником п’ятого покоління F-35, який розробила американська фірма Lockheed Martin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Віталій Трубников, який здійснив спотінговий аналіз цього літака.

Він зазначив: "Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90 і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків - RF-95890.

З цим номером, згідно даних сайту Scramble.nl, літав Су-34М - найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів. Цей літак базувався на авіабазі Хурба у складі 277-го бомбардувального авіаполку.

Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник.

Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи!"

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