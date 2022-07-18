Уряд Швейцарії відмовився приймати на лікування поранених з України

Федеральний уряд Швейцарії виступив проти прийому на лікування у швейцарських клініках поранених військовослужбовців Збройних Сил України, а також поранених під час війни цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що з проханням до Швейцарії прийняти поранених українських військових звернулася структура НАТО під назвою Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, який координує на міжнародному рівні евакуацію з України поранених військовослужбовців ЗСУ. У травні 2022 року деякі кантони Швейцарії висловили готовність приймати у себе на лікування поранених бійців ЗСУ, але пізніше зіштовхнулися з протидією з боку федерального уряду.

"За три тижні федеральна влада прийняла рішення, і воно було негативним: МЗС відмовило НАТО в прийомі поранених військовослужбовців ЗСУ в Швейцарії, посилаючись на юридичні та практичні причини", - йдеться у повідомленні SwissInfo.

Основні заперечення полягали в тому, що згода прийняти у себе поранених бійців однією зі сторін збройного конфлікту суперечила б нейтральному статусу Швейцарії і що Женевські конвенції та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати інтернування поранених солдатів, які брали участь у бойових діях. Тобто, такі військовослужбовці не змогли б надалі брати участь у військових операціях після одужання.

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При цьому швейцарська сторона відмовилася навіть приймати на лікування поранених під час війни цивільних осіб. "Щодо поранених цивільних осіб, то уряд Швейцарії дотримується думки, що відрізнити цивільних від військовослужбовців практично неможливо з огляду на те, що зараз багато людей в Україні беруть до рук зброю, щоб захистити свою країну. Натомість Швейцарія воліє допомагати пораненим, спрямовуючи гуманітарну допомогу безпосередньо до цивільних лікувальних закладів України", - йдеться у повідомленні.