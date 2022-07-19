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Ми не продамо безпілотники Росії, тому що підтримуємо Україну, - виробник Bayraktar

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байрактар,bayraktar
Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж своїх безпілотників Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", – зазначив Байрактар в інтерв’ю CNN.

На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів заперечно: "Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також і ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність".

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Respect!
  • Світлана febb5df7
    Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
  • Ірландія
    https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
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