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Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрову ревізію Служби безпеки України, яка супроводжується звільненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 18 липня. 

"Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрями. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи. Я дякую всім, хто вірно та ефективно служить державі", - сказав президент. 

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Роман Дузинкевич
    Єрмака звільни, ідіот.
  • Voc Vox
  • София Бессарабская
    Дерьмак его держит на крючке.Поэтому эта гнида будет лавировать и запутывать следы,но Дерьмака не снимет.Очевидно что они повязаны
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