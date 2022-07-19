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Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Очевидці кажуть про 5 ракет

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В Одесі та області спрацював сигнал повітряної тривоги, а в самому місті пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Суспільне.

Жителів просять залишатися в укритті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

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— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022

Згодом заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у коментарі  "Суспільному" зазначив: "У населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

    хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
  • Voc Vox
    https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

  • время
    Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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