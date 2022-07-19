Ми стежимо за кадровими перестановками в українській владі, - Держдеп США про відсторонення Баканова та Венедіктової

США стежать за кадровими перестановками в Україні, в тому числі відстороненням генпрокурора і голови СБУ, однак на обмін даними, в тому числі розвідувальними, це не вплине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення - ред.), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією", - сказав Прайс.

Він додав, що США у своїх відносинах з Україною "вкладалися в інститути, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.

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"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", - заявив Прайс.

Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають офісу генерального прокурора "на рутинній основі", вони є і у відкритих джерелах.

"Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.

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Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.

Того ж дня від виконання своїх обов'язків було відсторонено й голову СБУ Івана Баканова.