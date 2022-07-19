Ми стежимо за кадровими перестановками в українській владі, - Держдеп США про відсторонення Баканова та Венедіктової
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса.
Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.
"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення - ред.), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією", - сказав Прайс.
Він додав, що США у своїх відносинах з Україною "вкладалися в інститути, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.
"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", - заявив Прайс.
Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають офісу генерального прокурора "на рутинній основі", вони є і у відкритих джерелах.
"Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.
Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.
Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.
Того ж дня від виконання своїх обов'язків було відсторонено й голову СБУ Івана Баканова.