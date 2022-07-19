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Ми стежимо за кадровими перестановками в українській владі, - Держдеп США про відсторонення Баканова та Венедіктової

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прайс,нед
США стежать за кадровими перестановками в Україні, в тому числі відстороненням генпрокурора і голови СБУ, однак на обмін даними, в тому числі розвідувальними, це не вплине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення - ред.), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією", - сказав Прайс.

Він додав, що США у своїх відносинах з Україною "вкладалися в інститути, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.

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"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", - заявив Прайс.

Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають офісу генерального прокурора "на рутинній основі", вони є і у відкритих джерелах.

"Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.

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Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.

Того ж дня від виконання своїх обов'язків було відсторонено й голову СБУ Івана Баканова. 

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Ирина Мороз
    За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
  • Sophia-Maria Duglass
    Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

    в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
    После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
    Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
    Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
    Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
    ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

    потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
  • Валадімір Щєлєнскій
    Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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