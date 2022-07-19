Люди в окупації не забувають про Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав підтримувати інформаційний зв'язок з окупованими територіями, доносити туди реальну інформацію.

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі – від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, у Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, у Луганській і Донецькій областях, у Криму – наші люди мають чути про Україну від українців", - сказав президент.

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За його словами, "перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщини... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства".

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