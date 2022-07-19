Дев'ять окупантів поранені внаслідок невідомого інциденту на території Запорізької АЕС, є загиблі, - мер Енергодару Орлов

Дев'ять російських військових отримали поранення внаслідок невідомої події на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС, є також загиблі, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"Отже, що відомо точно. У другій половині дня в міську лікарню терміново доставлено дев’ятьох військових країни-терориста з пораненнями різного ступеня тяжкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один із них у тяжкому стані – у реанімації. Також є загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо", - написав Орлов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі невідома причина цього інциденту, унаслідок якого російські військові, які окупували й тримали під контролем атомну станцію, отримали поранення.

Орлов також наголосив, що детальнішу інформацію згодом повідомлять "компетентні служби".

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали територією станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - написав він.

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