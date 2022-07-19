Гілель Коен став головним рабином ЗСУ. ФОТО

Головним рабином (іудейським капеланом) Збройних сил України став Гілель Коен, який уже кілька місяців займається інтенсивною волонтерською роботою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ізраїльське видання YNet.

Рабин не лише проводив для військових-євреїв традиційні юдейські церемонії (такі як брит-міла та накладання тфілінів), а й виготовляв для них кіпи з написом "Євреї захищають Україну".

"Поки я допомагав рятувати єврейських біженців в Україні, я почав отримувати запити від ізраїльтян та українців щодо військової допомоги. Був єврей, чий брат був покликаний до армії, і я допоміг йому отримати каску та жилет із Ізраїлю. Я також купив двадцять касок і стільки бронежилетів в друга в країні і передав їх групі солдатів-євреїв, які тренувалися в Києві", — розповідає Гілель Коен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО

Поступово чутки про волонтерську діяльність рабина Коена поширювалися з вуст у вуста, і до нього зверталися люди, які хотіли записатися до української армії, але їм відмовляли. Так він встановив свій перший контакт із українськими воєначальниками.

Минулими вихідними, коли він повернувся зі сходу України, Коену сказали, що його призначення капеланом схвалено.

Рабин Коен каже, що ніхто не підтримує його фінансово. Він має дружину та дев'ятьох дітей, які залишили країну за два дні до початку вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. В результаті він ділить свій час між Ізраїлем та Україною.

"Обов'язок військового рабина — піднімати бойовий дух і допомагати військам у складних ситуаціях. В українській армії налічується близько тисячі євреїв", — повідомляє Гілель Коен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В новой уманской синагоге собираются нацисты", - російський генерал Конашенков пояснив для чого армія РФ обстрілює Умань. ВIДЕО