Окупанти обладнали морг для своїх військових у селищі на Харківщині

У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у телеграмі Борівської селищної ради.

"На території одного із сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат у боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

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