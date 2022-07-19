ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині, - ОК "Південь"

ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів у районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил у районі Снігурівки.

Загалом ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

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