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Ворог випустив по Нікополю до 40 реактивних снарядів, Зеленодольську громаду обстріляно з артилерії, - Резніченко

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дніпропетровщина
Вночі восійські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч тривог і обстрілів... Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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