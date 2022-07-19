Ворог випустив по Нікополю до 40 реактивних снарядів, Зеленодольську громаду обстріляно з артилерії, - Резніченко
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Вночі восійські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч тривог і обстрілів... Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.
По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.
У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.
В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.