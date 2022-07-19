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Серед військових неслов’янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки в Україні, зростає невдоволення діями російського командування, - Генштаб ЗСУ

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рф,армія
Російське командування кидає військовослужбовців неслов’янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 19 липня у фейсбуці.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов’янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили спробу ворожої розвідки боєм у районі населеного пункту Уди на Харківському напрямку, - Генштаб

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так і самі кацапи ніколи не були слов'янами-це історичний факт...
  • валерий коренев 41e3634f
    А с каких это пор кацапы стали славянами??? Как были помесь орды со всякой чудью и мокшанами так ими и остаются!!
  • Sophia-Maria Duglass
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