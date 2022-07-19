Багато справ щодо злочинів військових РФ в Україні готуються для подачі у міжнародний трибунал, - радник глави МВС Смірнов
Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо розуміти, що велика кількість безпосередньо цих справ (проти військовослужбовців РФ. – Ред.) готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал. Бо ми прекрасно розуміємо, що в нас немає змоги притягнути (деяких. – Ред.) солдат РФ, наприклад, тих самих нелюдів, які були в Бучі", - сказав він.
Радник міністра уточнив, що українські правоохоронці наразі не мають можливості безпосередньо до цих військових РФ дістатися.
Тому ключовою історією щодо цього, за його словами, є збирання повністю всієї доказової бази щодо злочинів росіян в Україні, їхня кваліфікація і потім - передача саме у міжнародний трибунал, щоб цих росіян саме на міжнародному рівні визнали як воєнних злочинців, і щоб вони там отримали свої терміни.