Рейтинг Білорусі знижений до "обмеженого дефолту", - агентство Fitch
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.
Там пояснили, що Fitch знизило рейтинг Білорусі після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року.
"Рейтинг дефолту емітента" відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити.
Нагадаємо, 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило уряд Білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу в національній валюті.
Мінфін Білорусі 29 червня офіційно повідомив, що країна провела платіж по єврооблігаціях у білоруських рублях. Раніше Нацбанк Білорусі дозволив таке робити. Гроші переказали на спецрахунок білоруського банку і запропонували платіжному агенту самостійно забрати їх із цього рахунку та розрахуватися з інвесторами.
Платіж у нацвалюті суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.