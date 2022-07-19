Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП. Неявка делегованих Татаровим/Єрмаком представників означатиме спробу зірвати надважливе рішення, - Шабунін
Про це повідомив у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, голова Комісії проговорилася в коментарях, що є проблеми з кворумом на засідання.
"Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін.
За його словами, тож неявка цих двох представників сьогодні означатиме ніщо інше як чергову спробу Татарова/Єрмака зірвати надважливе для нашої країни рішення.
"Без цього рішення переговори про вступ в ЄС навіть не почнуться (це зафіксовано в рішенні ЄК про наше кандидатство).
"… і Татаров, і Єрмак - просто … обслуговуючий персонал, який покликаний забезпечити діяльність глави держави. .... Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити", - цитує Шабунін журналіста Романа Романюка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.