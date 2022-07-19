У "Дії" з'являться англомовні версії паспорта, водійських прав і техпаспорта, - Федоров

Мінцифри анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.

18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.

"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - йдеться в повідомленні.

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