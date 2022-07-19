Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 550 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1691 танк та 3892 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 38550 (+100) осіб ліквідовано, танків - 1691 (+4) од, бойових броньованих машин - 3892 (+6) од, артилерійських систем - 851 (+2) од, РСЗВ - 248 (+0) од, засоби ППО - 113 (+0) од, літаків - 220 (+0) од, гелікоптерів - 188 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3), крилаті ракети - 167 (+1), кораблі /катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од, спеціальна техніка - 70 (+0). Також читайте: Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО "Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська