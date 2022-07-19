Китай має використати "особливі відносини" з РФ для припинення війни, - міністр фінансів США Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Китай використати його "особливі відносини з Росією", щоб переконати Москву припинити війну проти України.

Про це вона заявила під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, не можна дозволити таким країнам як Китай використовувати своє становище у світовій економіці, щоб мати "небажані геополітичні важелі".

Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з Москвою, закликаючи КНР використати свої "особливі відносини з Росією", щоб переконати її припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Усі відповідальні країни повинні об'єднатися проти цієї війни і працювати разом, щоб швидко покласти їй край. І саме тому Сполучені Штати та інші відповідальні союзники та партнери прагнуть скоротити доходи Росії, щоб вести війну, не викликаючи необхідної нестабільності на світових енергетичних ринках", - сказала Єллен.