До санкційного списку ЄС внесуть двох російських акторів, чиновників та представників окупаційної влади на території України

В Євросоюзі запровадять персональні санкції проти гауляйтерів на окупованих українських територіях, деяких російських чиновників та акторів. Планується внести їх прізвища до санкційного списку в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мова йде про першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрія Бєлоусова, міського голову Москви Сергія Собяніна та російських акторів - Сергія Безрукова та Володимира Машкова.

Бєлоусов буде включений до санкційного списку, бо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був присутній на нараді в Кремлі та виступав за те, щоб олігархи продовжували співробітництво з підсанкційними російськими банками. В Євросоюзі вважають, що Собянін близький з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Сергій Безруков не засудив військову агресію Росії проти України та схвалює російське вторгнення на територію нашої держави, а Машков публічно підтримував визнання псевдореспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" на території України.

Також в ЄС планують включити до санкційних списків "керівників" в окупованих російськими військами містах України. Передбачається, що під санкції підпадатимуть ще 47 фізичних та 9 юридичних осіб. Оновлений пакет санкцій доповнює вже запроваджені раніше обмеження щодо російських громадян та компаній.

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