Путін відправляє воювати в Україну нацменшини, щоб уникнути загальної мобілізації етнічних росіян, - ISW
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Такі дії Путіна можуть спричинити опір в етнічних анклавах у Росії. Зазначається, що в Росії заснували рух "Нова Тува" - антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини. Це повідомлення примітне в контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп.
"Ці свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян", - йдеться в повідомленні.
ISW та інші аналітики раніше відзначали переважання в Україні неетнічних російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії тощо.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що російське командування кидає військовослужбовців неслов’янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.