Окупанти безуспішно намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, - Синєгубов

Мирне населення Харківщини продовжує потерпати від постійних обстрілів з боку російських окупантів. Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Мосьпанове, 2 людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. 1 жінка поранена через ранкові обстріли Циркунів.

Про це повідомив у телеграм-канала глава Херсонської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 3 годині ночі - росіяни обстріляли с. Коробочкине, після 4 годин окупанти завдали ракетного удару по с. Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці. У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби", - йдеться у повідомленні.

За даними Синєгубова, загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. У Харківському районі - 2 особи, Чугуївський район - 3 особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківькому районі загинув.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася. Окупанти відступили з втратами", - зазначає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти, - керівник ОВА Синєгубов

У районі Ізюму ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки. Окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили.