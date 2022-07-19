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Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

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венедіктова
Президент України Володимир Зеленський подав в Верховну Раду подання на звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Проєкт Постанови про надання згоди на звільнення президентом України Венедіктової І.В. з посади генерального прокурора подано в ВР сьогодні, 19 липня. Як зазначається, документ відправлено на на розгляд Комітету та керівництву. 

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Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Вячеслав Зубарєв
    Прочитав таки як це робиться згідно закону. Юрист хєров.
  • Вася Быколог
    Все там так. Вирішили пожертвувати пішаками.
    Димова завіса.
    Тіпа - хотіли в США - отримайте "чистку" ОПи.
    Звичайне на*палово партнерів.
  • Чайка Київ
    Дарьмак, татаров, чи по старшинству крепмлівських звань в іншій послідовності, коли будуть звільнені?
    На якій підставі секретарка захоза (в.о. презЕдента) дає команди, призначає силовиків та впливає на суди?
    На якій підставі секретаріат, канцелярія, замінила всі гілки влади в Україні?
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