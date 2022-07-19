Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.
Проєкт Постанови про надання згоди на звільнення президентом України Венедіктової І.В. з посади генерального прокурора подано в ВР сьогодні, 19 липня. Як зазначається, документ відправлено на на розгляд Комітету та керівництву.
Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
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