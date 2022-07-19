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Отримання російського паспорта в Україні треба розцінювати як злочин, - Верещук

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верещук
Якщо українці добровільно отримують паспорт країни-агресора, це має розцінюватися як кримінальний злочин. Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мета росіян очевидна - за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми повинні відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як військовий злочин з подальшим кримінальним покаранням", - сказала вона.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Хахаха! Там половина Ради з курячими аусвайсами.
  • Claudia Smith
    Чо?? Верещук, а за чиєю вказівкою ти розмінувала вихід з Криму? і люди опинилися в окупації?? де їх тепер катують?? а ти їм ще дорікаєш!!
  • Voc Vox
    NLAW не давали захисникам Харкова!
    3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
    Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
    А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
    Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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