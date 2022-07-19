Вночі окупанти обстріляли із мінометів Краснопільську громаду на Сумщині, - Живицький

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора о пів на десяту вечора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранена одна людина.

"З опів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів", - зазначає Живицький.

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