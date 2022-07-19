Померла Руслана Писанка

Телеведуча та акторка Руслана Писанка пішла з життя в Німеччині, де у неї виявили тяжку хворобу. Їй було 56 років.

Про смерть Писанки повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з початком війни телеведуча поїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу. Цієї ночі вона пішла з життя. Писанці було 56 років.

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.

Її батько Ігор Писанко - відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм "Радянська Україна".

1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення".

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Брала участь у телепроєкті — "Жіночий клуб". Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним, після цього стала знаменитою.

2006 року — учаниця телепроєкту "Танці зі зірками".

У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер"

У 2010 році брала участь у телепроєкті "Зірка+Зірка" на "1+1", співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у 7 сезоні "Зважені та щасливі" на "СТБ" як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.

Далі — вела програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на 1+1 "Твій День".

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Знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.

З 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.