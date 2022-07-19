Окупанти заявили, що вибух у Драматичному театрі Маріуполя стався "із середини української армії", а загинуло лише 14 осіб, - Андрющенко

Окупанти завершили "слідство" щодо вибуху в Драматичному театрі Маріуполя. Очікувано, "дійшли висновку", що це вибух із середини української армії, а загинуло лише 14 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"Драматичний театр Маріуполя. Окупанти прозвітували про закінчення "слідства". Очікувано, "дійшли висновку", що це вибух із середини української армії, а загинуло всього 14 людей. Власне, ще раз озвучили власну казку, вигадану спочатку. Можна було б звернути увагу на твердження про загиблих виключно в підвалі, хоча купа свідків каже про наявність людей у всіх приміщеннях. На прискорене прибирання завалів та наявні записи перемовин про вивіз трупів тракторними лафетами. Та інші логічні нестиковки, які є невід’ємною складовою брехні.

Але тут навіть не дно дна. Ця мраzота цинічно стверджує, що трупний запах не через сотні загиблих, а через схований склад риби, що протухла. Як на мене, це справжній інформаційний злочин, за який винні мають нести кримінальну відповідальність разом з бомбардувальниками та керівництвом Росії", - йдеться в повідомленні.

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