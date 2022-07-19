Веніславський про кадрові зміни в СБУ: До окремих керівників є питання щодо півдня, можливі кримінальні провадження

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не виключає кримінальних проваджень унаслідок кадрових рішень в СБУ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безперечно, після проведення всієї перевірки, службового розслідування велика ймовірність, що ціла низка інших кадрових рішень, які будуть цими днями ухвалені на найвищому рівні, напевно, будуть мати якесь продовження у вигляді кримінальних проваджень. З приводу діяльності окремих керівників, у тому числі й окремих регіональних управлінь з Півдня України, дуже багато питань, і не на всі ми отримуємо ту відповідь, яка задовольняла б з точки зору аргументації, обставин тощо", - сказав Веніславський.

За його словами, дані службового розслідування, а можливо, і досудового розслідування за фактами, про які говорив президент Володимир Зеленський, будуть оприлюднені найближчим часом.

"На даний момент до діяльності окремих підрозділів СБУ і окремих регіональних управлінь було багато претензій, у тому числі, й у членів Комітету. Ми заслуховували керівництво СБУ на засіданні комітету, на ті питання, які народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни, не завжди відповіді були такі, які задовольняли народних депутатів", - заявив Веніславський.

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