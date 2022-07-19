Профільний комітет Ради підтримав звільнення Баканова, - нардеп Железняк

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подання президента Зеленського про звільнення очільника Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 за та 3 утримались. Звіту не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їхнє звільнення поки що не йде.

Пізніше Зеленський вніс в Верховну раду законопроект про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Читайте: Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора