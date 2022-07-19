Є кворум для засідання, - конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася після піврічної паузи
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відкриваючи засідання, голова комісії Катерина Коваль повідомила, що є кворум для засідання.
У понеділок, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що конкурсна комісія з обрання голови САП оголосить результати конкурсу.
Конкурсна комісія з обрання керівника САП з минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.