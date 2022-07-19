Росію ізольовано від решти світу, - Держдеп США

В Держдепартаменті США заявили, що через розв'язання війни проти України Росія опинилася в ізоляції від світу.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежно від того, що говорять у Кремлі, факт полягає в тому, що Росія економічно, політично, дипломатично та фінансово ізольована від решти світу. І вона була ізольована саме через рішення, які ухвалив президент Путін, зокрема - через рішення вести невиправдану, незаконну, жорстоку війну проти народу України", - пояснив він.

За словами Прайса, "трохи дивно" чути здивування від російських чиновників щодо того, що вони змогли опинитися в такому важкому економічному, фінансовому, політичному та дипломатичному становищі.

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