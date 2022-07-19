За минулу добу внаслідок обстрілів Миколаївщини поранень зазнали 29 осіб, - облрада
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зранку зафіксовано прильоти по житлових будинках приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджено будинки і, на жаль, є постраждалі – поранень зазнали жінка і чоловік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.
За словами голови облради, минулої доби під обстріли окупантів потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, а також Галіцинівської, Широківської та Березнегуватської громад.
Також росіяни били по населених пунктах на лінії розмежування.
За словами Замазєєвої, станом на ранок 19 липня у лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.