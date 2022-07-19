Журналіста Гордона оголосили в розшук у Росії

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило українського журналіста Дмитра Гордона в розшук.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

В Росії проти Гордона порушили справу за трьома статтями. Його підозрюють у публічних закликах до розв’язування війни, разпалюванні ненависті за національною ознакою та розповсюдженні фейків про російську армію.

Картка Гордона тепер є у базі розшуку МВС РФ.

"МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!" – відреагував журналіст в Instagram.

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