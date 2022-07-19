Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу в Україні. Проблема стає дедалі гострішою, - британська розвідка
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема стає дедалі гострішою", - зазначають у британському оборонному відомстві.
За його даними, окрім серйозної нестачі особового складу перед армією РФ постав вибір між розгортанням резервів на сході України чи захистом від контратак ЗСУ на Херсонському напрямку.
У британському відомстві зазначають, що найближчою політичною метою РФ є захоплення всієї території Донецької області.
"Хоча Росія все ще може досягти певних територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення військ", - вважають у Міноборони Великої Британії.