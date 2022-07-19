Українські фермери посіють на 30-60% менше озимих, - міністр агрополітики Сольський

Українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур. Якщо основний експортний шлях країни через порти все ще буде заблоковано Росією, то це продовжить світову продовольчу кризу.

Про це Financial Times сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Аграрії скоротять посіви озимих зернових культур, пшениці та ячменю на 30-60%", - сказав він.

Зазначається, що нині Україна веде переговори з Росією щодо відновлення експорту продовольства через свої порти у Чорному морі. Проте, за словами міністра, якщо українські порти залишаться закритими наступної весни, фермери різко скоротять посіви кукурудзи й натомість вирощуватимуть сою та соняшник через нижчу врожайність і вищі ціни.

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Зменшення виробництва пшениці та кукурудзи у 2023 році призведе до продовження дефіциту зерна в усьому світі та підвищення цін на продовольство на ще довший період.

Сольський також зазначив, що російські загарбники продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на територіях, захоплених після початку повномасштабного вторгнення військами РФ із 24 лютого.

Українські чиновники заявили, що росіяни вже викрали 500 тис. тонн зерна. Водночас, на думку міністра, справжня цифра, швидше за все, буде набагато вищою, оскільки фермери в контрольованих Росією частинах півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн.

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Нагадаємо, в результаті російської агресії в Україні виявилися заблокованими більше 20 мільйонів тонн зерна. Це поставило під загрозу голоду найбільш вразливі країни світу, зокрема в Африці.

ЄС організував так звані "коридори солідарності" на кордонах з Україною для вивезення зерна суходолом, автомобільним та залізничним транспортом, а також внутрішніми водними шляхами, але це дозволяє лише частково вирішити проблему. Нині у Туреччині за участю ООН відбуваються переговори щодо можливих шляхів виходу із ситуації.