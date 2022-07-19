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Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія

28 081107
клименко
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", - зазначив парламентар.

Клименко виграв конкурс пів року тому, сьогодні комісія затвердила результати. Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи заступника очільник Офісу Президента Олега Татарова.

Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка призначили новим керівником САП.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Призначення на адміністративні посади в САП здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу.

    Саме Генпрокурор, а не В.о.
    От вам і реальна причина звільнення Венедиктової. Далі Зеля буде казати, ми би призначили, але у нас не має генпрокурора, є тільки в.о. і ми не можемо...
    Шапіто зелене.

    Цікаво буде, якщо Венедиктова у помсту, перед самим звільненням підмахне наказ про його призначення )
  • Ан Мур
    Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?

    Бо "є нюанси"
  • растуди
    Необхідно венедіктовій швиденько підписати призначення. Бо інакше підпис якогось тимчасово виконуючого ставить під питання легітимність обраного.
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