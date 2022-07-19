Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія
28 081107
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", - зазначив парламентар.
Клименко виграв конкурс пів року тому, сьогодні комісія затвердила результати. Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи заступника очільник Офісу Президента Олега Татарова.
Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка призначили новим керівником САП.