Майже 33 тис. українців попросили тимчасовий захист у Фінляндії після вторгнення Росії в Україну

32 700 українців подали запит у Фінляндії на отримання тимчасового захисту після вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЄП із посиланням на Yle.

Такі дані наводить Міграційна служба Фінляндії (Migri). Станом на неділю служба також вивчала 395 заявок на надання тимчасового захисту, отриманих від громадян інших країн.

На сьогодні Migri ухвалила рішення щодо 31 600 заяв, майже 31 400 рішень виявилися позитивними. Розгляд інших заяв із різних причин було перервано.

Цього року Фінляндія не ухвалила жодного негативного рішення щодо заяв про надання тимчасового захисту, повідомляє Міграційна служба.

Наразі очікуваний час розгляду заяви про надання тимчасового захисту становить один тиждень.

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