РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ

РФ тримає три носії ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.

Про це повідомляє пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів три носії ракет "Калібр" і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

У ВМС уточнили, що в Середземному морі РФ тримає п’ять носіїв ракет "Калібр" і два ракетні крейсери, а в Азовському морі - шість кораблів і катерів.

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