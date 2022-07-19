РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ
2 69812
РФ тримає три носії ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.
Про це повідомляє пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів три носії ракет "Калібр" і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.
У ВМС уточнили, що в Середземному морі РФ тримає п’ять носіїв ракет "Калібр" і два ракетні крейсери, а в Азовському морі - шість кораблів і катерів.