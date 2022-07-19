Кабмін затвердив порядок передачі ЗСУ придатної для застосування бойової техніки РФ

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок приймання Збройними Силами України придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів затвердив постанову № 802 про "Порядок приймання Збройними силами України придатної для застосування бойової техніки держави-агресора".

Цей Порядок визначає механізм приймання Збройними Силами придатної для застосування бойової техніки держави-агресора, захопленої (отриманої) під час відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

З метою приймання до ЗСУ бойової техніки утворюється комісія. За результатами приймання бойової техніки складається акт приймання-передачі, який підписують усі члени комісії.

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Згідно з документом, до ЗСУ приймаються придатні до застосування зразки російської бойової техніки, захоплені (отримані), добровільно передані такими суб’єктами передачі:

військовослужбовцями ЗСУ, інших структур сектору безпеки і оборони, а також особами із складу руху опору;

військовослужбовцями збройних сил, інших силових структур Російської Федерації;

громадянами України.

Організацію використання такої бойової техніки та її розподіл між підрозділами ЗСУ здійснює Міноборони.

В окремих випадках (оточення, рейдові дії тощо) рішення щодо використання бойової техніки ухвалюється безпосередньо командиром військової частини (підрозділу).

Бойова техніка, яка прийнята рухом опору на тимчасово окупованих територіях, використовується виключно для виконання завдань руху опору за рішенням осіб, які здійснюють безпосереднє керівництво в межах визначених територій.

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