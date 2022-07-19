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Путін сьогодні зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини для обговорення поставок українського зерна

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путін
У вівторок, 19 липня, очільник Кремля прибуде до Тегерану для перемовин з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

 Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Associated Press.

Візит президента Росії Володимира Путіна до Ірану має на меті поглибити зв’язки із впливовими країнами в регіоні. Під час своєї закордонної поїздки Путін планує обговорити з главами двох держав нагальні проблеми, включно з конфліктом у Сирії та підтримкою ООН пропозицій щодо відновлення експорту українського зерна.

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Повідомляється, що Путін прагне зміцнити зв’язки з Іраном, що є потенційним військовим і торговим партнером для РФ, а також зустрітися з Ердоганом. Протягом останніх тижнів російські офіційні особи принаймні двічі відвідали Іран, щоб обговорити можливу передачу бойових безпілотників для російської армії.

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Топ коментарі

  • Oksana M
    Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
  • Paul Foxen
    Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
  • botoks
    оо, уже Иран решает.
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