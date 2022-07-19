На Закарпатті до 7 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ за пособництво у захопленні держвлади, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Прокурор у суді довів, що чоловік, будучи агентом ФСБ РФ, виконував завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. З початком активного наступу військ РФ, обвинувачений погодився підготувати ряд фейкових публікацій у ЗМІ з тиражуванням закликів до вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст, а також критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон. Крім того, він мав поширювати думку про те, що нібито деструктивні дії української влади призводять до мародерства та загибелі військових", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за це він регулярно отримував матеріальну винагороду, яка надходила на банківські рахунки його співмешканки. Її вже засуджено за пособництво у захопленні державної влади.