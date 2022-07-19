Росія незаконно надала громадянство та передає "всиновителям" вже 108 вивезених з України дітей-сиріт

Росія вивезла з Донецької області та надала громадянство 108 українським дітям, які позбавлені батьківського піклування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила дитячий омбудсмен РФ при адміністрації Путіна Марія Львова-Бєлова.

Дітей віком від 5 до 16 років, які до цього набули громадянства РФ, "влаштували" у прийомні сім’ї.

Зокрема, 14 липня 32 дітей передали у сім’ї в Москві, Московській, Воронезькій, Калузькій та Тульській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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13 дітей за участі Львової-Бєлової вивезли в Росію з Донецька, Шахтарська і Макіївки. Ще 19 дітей раніше депортували в РФ.

Дітей спочатку привезли в Москву для зустрічі з "прийомними батьками", перш ніж розвезти їх по 6 областях.

"Усього до кінця тижня батьки з'являться у 108 дітей-сиріт Донбасу, які набули російського громадянства", - написала Львова-Бєлова у соцмережі.

Це прокоментувала начальниця Управління опіки щодо неповнолітніх Департаменту праці та соціального захисту населення Москви Олена Зайцева: "Тепер вони наші".

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Нагадаємо, у травні Путін підписав указ про спрощений прийом дітей-сиріт із "ДНР", "ЛНР" та з України до російського громадянства.

У липні Путін підписав указ, який дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку. Він вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території.

"Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - наголосили в МЗС України.