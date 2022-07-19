Сусідство з орками на Херсонщині небезпечне. Якщо вони біля вас, постарайтесь переїхати, - облрада

Інтенсивність ударів ЗСУ по позиціях окупантів на Херсонщині суттєво зросла. Тим, поруч із ким розташувалися російські військові, краще тимчасово перебратися до рідних чи друзів.

Про це пише у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що окупанти добре відчувають збільшення інтенсивності ударів ЗСУ. Тому намагаються розташовуватися ближче до житлової забудови.

Заступник голови облради зазначив, що окупанти використовують цивільне населення Херсонщини як живий щит.

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"Сусідство із орками на Херсонщині сьогодні - це дуже великий ризик! Тому, якщо ви бачите, що недалеко від вас перехали окупанти (промислові чи адміністративні будівлі, заклади освіти, гуртожитки), постарайтеся з'їхати від них подалі, до друзів чи родичів. І не забудьте поділитися інформацією про таке сусідство СБУ/ЗСУ", - написав Соболевський.