Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром
Про це повідомляють на сторінці СБУ, передає Цензор. НЕТ.
За його словами, здобутків на посаді голови Служби безпеки України та результатів роботи структури є чимало.
"З першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека.СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - наголосив Баканов.
Крім того, він виділив найрезонансніші справи, які розслідувала СБУ за роки його каденції. Серед них: затримання та оголошення підозри куму Путіна - Медведчуку; відкриття кримінальних справ, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій; масові викриття ворожих агентів у різних державних органах; протидія ворожій пропаганді та заборона проросійських партій, а також повернення в державну власність майна і важливих об’єктів інфраструктури.
"Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - додав Баканов.