Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурс з обрання керівника НЕ завершився. Клименко - НЕ призначений. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія:
"Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю" , - пояснив він.
Шабунін звернув увагу на формулювання "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від ОГП".
"Бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно.
Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення", - наголосив голова ЦПК.