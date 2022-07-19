Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін

Тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках заступника глав ОП Олега Татарова - Клименко може не стати керівником САП.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс з обрання керівника НЕ завершився. Клименко - НЕ призначений. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія:

"Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю" , - пояснив він.

Шабунін звернув увагу на формулювання "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від ОГП​​".

"Бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно.

Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення", - наголосив голова ЦПК.

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