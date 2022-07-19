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Встановлення миру можливе лише після виведення ворожих військ та повернення захоплених територій, - Ахметов

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Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України з виведенням усіх російських військ та поверненням контролю над захопленими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Війна вбиває людей, калічить їхні долі та знищує майбутнє. Я за встановлення миру на українських умовах — виведення всіх російських військ з території України та повернення під контроль України всіх наших територій", - заявив бізнесмен.

Ахметов наголосив, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи.

"Важливо усвідомити, що Україна бореться і за свою, і за вашу свободу. Отже, це наша спільна боротьба, яку ми маємо виграти", - додав він.

У червні Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за зруйновані українські підприємства.

Раніше пресслужба SCM повідомляла, що з початку повномасштабної війни підприємства Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
  • Airene Dgemes
    Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
  • Дмитрий Авдеев cfa9d99a
    Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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